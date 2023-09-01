Паралимпийский чемпион Европы: Настроены добиться высоких результатов и на мировом первенстве

Впереди нас ждет еще один Гран-при и чемпионат мира в Мексике, полны решимости добиться высоких результатов и в этих соревнованиях.

Впереди нас ждет еще один Гран-при и чемпионат мира в Мексике, полны решимости добиться высоких результатов и в этих соревнованиях.

Об этом сказал Report азербайджанский паратхэквондист Абульфаз Абузарлы, который завоевал в течение августа в международных турнирах одну золотую и две бронзовые медали.

Спортсмен выразил благодарность за поддержку Министерству молодежи и спорта, Национальный паралимпийский комитет и Федерацию тхэквондо Азербайджана.

Напомним, что члены сборной Азербайджана завоевали на чемпионате Европы, который прошел в Роттердаме 14-16 августа, 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, на международном турнире в южнокорейском Чхунчхоне 21-22 августа - по одному золоту и бронзе. Еще три бронзовые медали азербайджанские спортсмены записали в актив сборной на Гран-при в Париже.