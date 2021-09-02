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Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио

Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем
Индивидуальные
2 сентября 2021 г. 10:00
Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио

Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар был госпитализирован 1 сентября в Паралимпийской деревне в Токио из-за проблем с сердцем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте Национального паралимпийского комитета Бельгии.

Спортсмен упал в обморок, после чего был доставлен в больницу, где пришел в сознание. Первичное обследование показало, что возможной причиной потери сознания могли стать проблемы с сердцем. Атлет останется в медицинском учреждении для дальнейшего обследования.

Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. Бельгиец — бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в Токио он выбыл в третьем круге.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице.

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