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Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей.
Индивидуальные
16 августа 2021 г. 17:16
Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Этот шаг был предпринят с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса в стране.

На Паралимпиаду было продано 700 тысяч билетов, потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. Летние Олимпийские игры в Токио, завершившиеся 8 августа, также прошли без зрителей.

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Версия на английском языке Paralympics in Tokyo to be held without spectators
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunları da azarkeşsiz keçiriləcək

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