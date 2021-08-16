Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей.

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Этот шаг был предпринят с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса в стране.

На Паралимпиаду было продано 700 тысяч билетов, потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. Летние Олимпийские игры в Токио, завершившиеся 8 августа, также прошли без зрителей.