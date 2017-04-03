Пакистан на Исламиаде представят 25 атлетов

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На проводимых в Баку IV Играх исламской солидарности Пакистан представят 25 атлетов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации атлетики Пакистана Акрам Сахи. Генерал-майор в отставке сообщил, что 11 из атлетов - женщины. Он отметил, что результаты чемпионата страны, который состоится 7-9 апреля, вряд ли сильно повлияют на состав атлетов в списке. А. Сахи подчеркнул, что у женщин в особенности есть шанс завоевать достаточное количество медалей на Исламиаде.

Отметим, IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая.