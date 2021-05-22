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Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке

Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке В ее организме был обнаружен запрещенный анаболический стероид станозолол
Индивидуальные
22 мая 2021 г. 10:49
Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке

Выступающая за Азербайджан тяжелоатлетка Боянка Костова отреагировала на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) временно отстранить ее от соревнований.

Четырехкратная чемпионка мира и Европы заявила Report, что это решение IWF было для нее полной неожиданностью.

"Ничего не могу сказать, я в шоке", - добавила Костова, подчеркнув, что не знает, как запрещенное к употреблению вещество могло попасть в ее организм.

Отметим, что допинг-тест выступающей в весовой категории 59 кг спортсменки из Болгарии дал положительный результат. В ее организме был обнаружен запрещенный анаболический стероидный препарат станозолол. Спортсменка имеет право запросить результат анализа теста В.

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