В Баку отметят 25-летний юбилей Национального олимпийского комитета

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Отметят 25-летний юбилей Национального олимпийского комитета Азербайджана. Об этом Report сообщил вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, торжественное мероприятие состоится 29 сентября в Центре Гейдара Алиева. Ч. Гусейнзаде отметил, что в мероприятии примут участие представители мировых НОК, но оговорил, что президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха среди них не будет. Вместо этого в Баку прибудет и.о. президента Европейского олимпийского комитета (EOC) Янеш Косьянчич. Его визит связан с организуемым 29 сентября в столице Азербайджана заседанием исполкома EOC. Заседание состоится в отеле Marriott.

Отметим, что с 31 июля 1997 года НОК функционирует под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.