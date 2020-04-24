​Отменен чемпионат Европы по легкой атлетике

Организаторы чемпионата Европы по легкой атлетике-2020 сообщили об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, соревнования должны были пройти с 26 по 30 августа в Париже.

"Несмотря на то, что для нас всех это тяжело, решение кажется нам разумным. Мы все должны играть свою роль во время этого кризиса – наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить безопасность для здоровья людей", – сказал президент Федерации легкой атлетики Франции Андре Жиро.

"Мы боролись за то, чтобы сохранить турнир. Но это всего лишь спорт, не стоит идти на риск заразить еще больше людей", – отметил глава оргкомитета Жан Грасиа.