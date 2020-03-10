Отложены турниры Гран-при, где должны были участвовать азербайджанские дзюдоисты

Международная федерация дзюдо (IJF) отложила турниры лицензионного характера к Летним олимпийским играм в Токио, до 30 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Исполнительный комитет принял это решение из-за коронавируса. Отложены турнир "Большого шлема" в российском Екатеринбурге, Гран-при в столице Грузии, Тбилиси, и турецкой Анталье.

В IJF сообщили, что данный шаг был принят для защиты семьи дзюдо и следования общим мерам безопасности. Федерация подчеркнула опасность и критичность ситуации с коронавирусом и сообщила, что в ближайшие дни будет дана более подробная информация о соревнованиях.

В Грузии и Турции планировалось участие азербайджанских дзюдоистов. Ранее из-за угрозы коронавируса был отменен турнир Гран-при, запланированный на 6-8 марта в столице Марокко, Рабате.