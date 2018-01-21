Открытое молодежное первенство Баку по дзюдо запомнилось интересными моментами - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Открытое первенство Баку по дзюдо среди U-21, которое проходило в спортивном комплексе “Серхедчи“ (Пограничник-Ред.), запомнилось интересными моментами.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, двухдневное соревнование прошло в условиях напряженной и интересной спортивной борьбы.

Победителям и призерам столичного первенства были вручены медали и дипломы Федерации дзюдо Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта города Баку.

В открытом первенстве Баку по дзюдо приняли участие 318 молодых дзюдоиста из 32 команд (295 мальчиков и 23 девочки).

Репорт представляет читателям репортаж, подготовленный "CÜDOTV".