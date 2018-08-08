Отец призера бакинского этапа Гран-при "Формулы-1" Ленса Стролла приобрел "Форс Индию"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Консорциум во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом приобрел команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Стролл-старший является отцом Лэнса Стролла - гонщика команды "Уильямс", который впервые своей карьере стал призером на прошлогоднем бакинском этапе Гран-при, финишировав третьим.

В консорциум также вошли британец Джонатан Дэдмон, председатель компании Michael Kors Holdings Джон Айдол и канадец Андре Демар.

Ранее сообщалось о серьезных финансовых проблемах команды после ухода индийского бизнесмена Виджея Мальи. По словам операционного директора "Форс Индии" Отмара Зафнауэра, "соглашение позволит команде конкурировать в чемпионате с полным потенциалом". "Я рад, что инвесторы верят в нас, как в команду, и видят в конюшне значительный потенциал", - отметил он.