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    Отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что намерен наказать сына за драку, коротая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

    Как передает Report, об этом сказал Нурмагомедов-старший в эфире Первого канала.

    «Я буду вынужден вынести свои санкции, более жёсткие. Жёстче, чем у UFC. Должны быть дисциплина и порядок. В октагоне можно делать что угодно. Но за его пределами — обычные люди, женщины, дети, посторонние. За пределами октагона всё должно быть мирно», — сказал отец Х.Нурмагомедова.

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