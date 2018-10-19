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    Отец Нурмагомедова простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан - ВИДЕО

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, простил ирландского бойца Конора Макгрегора за оскорбления и пригласил его в Дагестан.

    «Всё это прощаю, надо быть милосердным», — сказал он, передает Report. 

    Также Нурмагомедов — старший пригласил Макгрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который пройдёт в республике 15 декабря.

    Напомним, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера Флойда Мэйуэзера провести очный поединок в Лас-Вегасе. 

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