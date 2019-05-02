Отец Хабиба Нурмагомедова назначен консультантом бывшего вице-президента Федерации борьбы Азербайджана

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, отец борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, дал согласие на работу в женской сборной России по борьбе.

Как сообщает Report, об этом специалист рассказал агентству ТАСС.

"Там работают мои друзья, я готов помочь спортсменкам согнать вес, поставить выносливость и физику. То, чего как раз не хватает женской сборной России. Я беседовал со спортсменками, убеждал, вроде бы у меня получилось. Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача", – сказал Нурмагомедов.

А.Нургмагомедов отметил, что будет работать в команде в качестве консультанта.

Отметим, что главным тренером женской сборной России по борьбе является бывший вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Магомед Алиомаров.