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Отец чемпиона "Формулы" скончался от коронавируса

​Отец чемпиона "Формулы" скончался от коронавируса

Российский бизнесмен Михаил Шварцман, отец российского гонщика Роберта Шварцмана, скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Как передает Report, о трагическом событии в своем Instagram сообщил итальянский картингист, двукратный чемпион мира Лоренцо Трависанутто.

— Прими мои глубочайшие соболезнования, мой друг… Я могу только представить, как много твой отец значил для тебя. Мы были как семья. Я с тобой, Роберт. Прощай, Михаил, — написал Трависанутто в Instagram.

Накануне Роберт Шварцман сообщал в своем Instagram о заражении отца, но затем удалил пост.

Шварцман является пилотом системы "Феррари" и действующим чемпионом "Формулы-3". В 2020 году он должен выступать в "Формуле-2" за команду Prema Racing вместе с Миком Шумахером.

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