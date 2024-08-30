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Отец 6-летнего азербайджанского шахматиста: У него высокий потенциал

Отец 6-летнего азербайджанского шахматиста: У него высокий потенциал Отец юного азербайджанского шахматиста Мухаммеда Мирзалиева Вугар Мирзалиев прокомментировал успехи своего сына.
Индивидуальные
30 августа 2024 г. 14:44
Отец 6-летнего азербайджанского шахматиста: У него высокий потенциал

Отец юного азербайджанского шахматиста Мухаммеда Мирзалиева Вугар Мирзалиев прокомментировал успехи своего сына.

В комментарии Report он отметил, что семья и учителя видят в 6-летнем мальчике высокий потенциал.

По словам отца, М.Мирзалиев занимается шахматами с 4 лет, и уже в 5 лет стал первым в турнире между детсадами.

В.Мирзалиев добавил, что любовь к шахматам его сыну привил учитель Джейхун Алиев, а первым крупным соревнованием Мухаммеда стал Baku Open.

В.Мирзалиев также отметил, что его сын готовится к бакинскому чемпионату и планирует принять участие в Олимпиаде по шахматам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAltı yaşlı şahmatçının atası: Onun potensialının olduğunu hiss edirik

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