Мария Стадник: Осталось завоевать еще одну золотую медаль

Ставшая двукратной чемпионкой мира азербайджанская женщина-борец Мария Стадник ответила на вопросы журналистов.

Командированный на чемпионат сотрудник Report представляет данное интервью:

- Не кажется ли Вам, что победа была легкой?

- Нет, это вам так кажется. Вам неизвестен тот путь, который пришлось преодолеть для получения этой медали. Хотела бы посвятить эту победу моему личному тренеру, лучшему тренеру мира Андрею Стаднику. Моя медаль - это его заслуга. Большое спасибо!

- Когда вы узнали, что Ваша основная соперница из Японии Юи Сусаки не примет участие в соревновании, подумали ли Вы о победе?

- Нет. Я не делала различий в соперниках. Я пришла сюда за золотой медалью. Если хочешь победить, ты должен взять верх над самыми сильными. В таком случае ты становишься сильнейшим из сильнейших.

- Вам осталось завоевать только одно золото...

- Да, верно (смеется). Затем можно и отдохнуть. Для олимпийской медали нужно приложить усилия.