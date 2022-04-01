Осака вышла в финал теннисного турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла швейцарку Белинду Бенчич в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Майами (США), общий призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов.
24-летняя Осака располагается на 77-й строчке мирового рейтинга и не имеет посева на турнире. Бенчич была посеяна под 22-м номером.
Осака сыграет в финале турнира WTA впервые с 20 февраля 2021 года. Тогда она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.
Японка в финале встретится с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (16-й номер посева) и полькой Игой Швёнтек (2).