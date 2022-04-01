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Осака вышла в финал теннисного турнира в Майами

Осака вышла в финал теннисного турнира в Майами Японская теннисистка Наоми Осака обыграла швейцарку Белинду Бенчич в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Майами (США), общий призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов.
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 02:58
Осака вышла в финал теннисного турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла швейцарку Белинду Бенчич в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Майами (США), общий призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, бывшая первая ракетка мира победила со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

24-летняя Осака располагается на 77-й строчке мирового рейтинга и не имеет посева на турнире. Бенчич была посеяна под 22-м номером.

Осака сыграет в финале турнира WTA впервые с 20 февраля 2021 года. Тогда она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Японка в финале встретится с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (16-й номер посева) и полькой Игой Швёнтек (2).

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