Орхан Сафаров завоевал первую медаль для Азербайджана в Гран-при Кубы

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал бронзовую медаль на стартовавшем в столице Кубы Гаване Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен добился успеха в первый же день соревнования в весовой категории 60 кг.

О.Сафаров вступил в борьбу со второго этапа. В 1/4 финала азербайджанский дзюдоист одержал победу над британским спортсменом Эшли Маккензи. Однако в полуфинале уступил бразильцу Эрику Такабатаке, начав борьбу за бронзовую медаль. Одолев представителя Узбекистана Шарафуддина Лютфиллаева, он внес в копилку Азербайджана первую медаль.