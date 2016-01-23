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    Орхан Сафаров завоевал первую медаль для Азербайджана в Гран-при Кубы

    Дзюдоист внес в копилку Азербайджана первую медаль

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал бронзовую медаль на стартовавшем в столице Кубы Гаване Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает Report, 24-летний спортсмен добился успеха в первый же день соревнования в весовой категории 60 кг.

    О.Сафаров вступил в борьбу со второго этапа. В 1/4 финала азербайджанский дзюдоист одержал победу над британским спортсменом Эшли Маккензи. Однако в полуфинале уступил бразильцу Эрику Такабатаке, начав борьбу за бронзовую медаль. Одолев представителя Узбекистана Шарафуддина Лютфиллаева, он внес в копилку Азербайджана первую медаль. 

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