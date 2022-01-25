Орхан Сафаров: Стремлюсь завоевать медали на чемпионатах Европы и мира

Чемпион Европы в весовой категории 66 кг, дзюдоист сборной Азербайджана Орхан Сафаров примет участие в турнире Большого шлема в Париже 5-6 февраля.

Чемпион Европы в весовой категории 66 кг, дзюдоист сборной Азербайджана Орхан Сафаров примет участие в турнире Большого шлема в Париже 5-6 февраля.

Об этом Report сказал сам дзюдоист.

По решению тренеров, Сафаров не будет участвовать в Гран-при Одивелас (Португалия, 27 января).

"Моя главная цель в этом году - добиться результата на чемпионатах Европы и мира. Неважно, какая будет медаль. Главное - попасть в число призеров", - сказал 31-летний спортсмен.

Отметим, что Орхан Сафаров стал чемпионом Европы в 2020 году в столице Чехии Праге. Дзюдоист также является победителем IV Исламских игр солидарности Баку-2017.