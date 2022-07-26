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Оргкомитет раскрыл программу Олимпийских игр 2024 года в Париже

Оргкомитет раскрыл программу Олимпийских игр 2024 года в Париже Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил программу соревнований.
Индивидуальные
26 июля 2022 г. 08:57
Оргкомитет раскрыл программу Олимпийских игр 2024 года в Париже

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представил программу соревнований.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, даты и время начала мероприятий, включая соревнования за золотые медали, опубликованы пресс-службой оргкомитета в понедельник.

Первые золотые медали будут разыграны 27 июля. Спортсмены поборются за золото в дзюдо, фехтовании, велосипедном спорте, уличном скейтбординге, плавании, прыжках в воду, регби и стрельбе. 30 июля будут разыграны золотые медали в серфинге, соревнования пройдут у побережья Таити и начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

В заключительный день Олимпиады - 11 августа - будут разыграны медали в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, трековом велосипедном спорте, пятиборье и гандболе.

Официальная продажа билетов начнется в декабре 2022 года. По данным организаторов, будет продано около 10 млн билетов. Более миллиона из них будет реализовано по цене 24 евро, почти 50 процентов - по 50 евро, еще треть - по 100 евро. Оставшиеся 15 процентов будут предложены по более высоким ценам. Стоимость самого дорого билета составит порядка 950 евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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