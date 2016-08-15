Оргкомитет Олимпиады выразил сожаление в связи с ограблением пловцов из США

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиаде-2016 Марио Андрада выразил сожаление в связи с тем, что четыре американских пловца, в том числе и шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте, подверглись ограблению в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее заявил телекомпании CNN представитель Национального олимпийского комитета (НОК) США Патрик Сандаски, пловцы Райан Лохте, Гуннар Бентц, Джек Конгер и Джимми Фейген были ограблены по дороге в олимпийскую деревню людьми, которые представились полицейскими. До этого американские СМИ распространили информацию, что Лохте был ограблен под дулом пистолета и лишился бумажника во время вечеринки в ночь на воскресенье.

"Они (американские пловцы) возвращались в деревню, мы просим извинения и глубоко сожалеем, что происходят такие ситуации", - сказал Андрада журналистам.