Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Органы скончавшегося 26 марта британского боксера Скотта Вестгарта спасли жизнь 7 лицам.

Как сообщает Report, об этом в интервью The Boxing Post сказала мать покойного спортсмена.

Она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских.

В результате, органы погибшего боксера спасли семь жизней.

Отметим, что Скотт Вестгар умер после боя против земляка Дека Спелмана. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.