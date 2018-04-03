Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Органы скончавшегося 26 марта британского боксера Скотта Вестгарта спасли жизнь 7 лицам.
Как сообщает Report, об этом в интервью The Boxing Post сказала мать покойного спортсмена.
Она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских.
В результате, органы погибшего боксера спасли семь жизней.
Отметим, что Скотт Вестгар умер после боя против земляка Дека Спелмана. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.
Şamo QuliyevАвтор новости
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