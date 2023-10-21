Организаторы турнира UFC 294 запретили бойцам демонстрировать флаги

Организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 21 октября в Абу-Даб, запретили спортсменам демонстрировать флаги.

Организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 21 октября в Абу-Даб, запретили спортсменам демонстрировать флаги.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Демонстрация любых флагов на UFC 294 запрещена", - сообщил источник.

Отмечается, что данная мера с высокой долей вероятности введена для того, чтобы предотвратить возможные политические конфликты.

Главным боем турнира UFC 294 станет поединок в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. В соглавном поединке встретятся представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и бывший чемпион UFC в среднем весе Камару Усман.