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    Организаторы "Тур де Франс" могут отказаться от участия девушек в церемониях награждения спортсменов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Организаторы веломногодневки "Тур де Франс" в 2018 году могут отказаться от участия девушек в церемониях награждения спортсменов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, в последнее время организаторы получают критику за присутствие девушек на подиумах.

    В этом году "Тур де Франс" будет проведен с 7 по 29 июля. В прошлом году подиум-герлс не было на испанской многодневке "Вуэльта".

    Ранее сообщалось, что "Формула 1" отказалась от грид-гёрлз.

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