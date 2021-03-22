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Организаторы Олимпиады отказались от зарубежных волонтеров

Организаторы Олимпиады отказались от зарубежных волонтеров Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров из-за рубежа
Индивидуальные
22 марта 2021 г. 17:00
Организаторы Олимпиады отказались от зарубежных волонтеров

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров из-за рубежа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

При этом он пообещал, что организаторы рассмотрят вопрос допуска ограниченной группы иностранных волонтеров, без которых невозможна организация тех или иных мероприятий.

Ранее организаторы приняли решение не допускать на состязания болельщиков из-за рубежа. Купившим билеты иностранцам будут возмещены потраченные средства.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Yaponiya əcnəbi könüllülərdən imtina etdi

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