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Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 27 новых случаях коронавируса

Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 27 новых случаях коронавируса Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.
Индивидуальные
30 июля 2021 г. 06:33
Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 27 новых случаях коронавируса

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Трое из зараженных являются спортсменами. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 225.

Уже второй день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения среди людей, связанных с проведением Игр. В четверг организаторы объявили о 24 новых случаях.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Daha 27 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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