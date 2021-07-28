Организаторы Олимпиады в Токио объявили о 16 новых случаях коронавируса

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 16 человек, имеющих отношение к проведению летних Олимпийских игр в Токио.

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 16 человек, имеющих отношение к проведению летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Отмечается, что спортсменов среди них нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр превысило 170. Всего на Олимпиаде к настоящему времени было сделано порядка 240 тыс. тестов на коронавирус.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.