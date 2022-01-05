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Организаторы Australian Open прокомментировали допуск на турнир непривитого Джоковича

Организаторы Australian Open прокомментировали допуск на турнир непривитого Джоковича Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19.
Индивидуальные
5 января 2022 г. 06:29
Организаторы Australian Open прокомментировали допуск на турнир непривитого Джоковича

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).

"Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Он подал заявление о медицинском освобождении (от вакцинации против COVID-19), которое было принято после тщательного рассмотрения двумя независимыми группами медицинских экспертов, назначенных департаментом здравоохранения штата Виктория", - указано в заявлении организации.

В Tennis Australia сообщили, что получили всего 26 заявлений о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, однако одобрены были "лишь несколько из них", в том числе - заявление сербского теннисиста. "Любому заявителю, соответствующему условиям об освобождении (от прививки) было разрешено приехать, и Новаку (Джоковичу) не предоставили никаких особых возможностей", - сообщил генеральный директор Tennis Australia Крейг Тили в эфире телеканала 9News.

Тили также отметил, что с пониманием относится к "негативной реакции общественности", но данные, предоставленные Джоковичем, позволяли теннисисту обратиться за разрешением и получить его. "Люди этим утром были абсолютно разочарованы таким (решением), и я понимаю это, но условия для всех теннисистов, независимо от личности, и для всех, кто приезжает в Австралию, одинаковы, и они были соблюдены", - подчеркнул он.

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