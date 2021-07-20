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Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15 млрд долларов

Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15 млрд долларов Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 млрд долларов США.
Индивидуальные
20 июля 2021 г. 14:30
Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в 15 млрд долларов

Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

Проведение Олимпийских игр было отложено на год в связи с пандемией коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - сказал он.

Генсек оргкомитета отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 млн долларов.

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