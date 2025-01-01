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Опубликована рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов на январь 2025 года

Опубликована рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов на январь 2025 года Министерство молодежи и спорта опубликовало новую рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов на январь 2025 года.
Индивидуальные
1 января 2025 г. 13:19
Опубликована рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов на январь 2025 года

Министерство молодежи и спорта опубликовало новую рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов на январь 2025 года.

Как сообщает Report, команда по групповым упражнениям по художественной гимнастике заняла первое место (500 очков).

Дзюдоист Хидаят Гейдаров, победитель летних Олимпийских игр в Париже, занял второе место (450 очков), легкоатлетка Анна Скидан - третье место (315 очков).

В первую десятку также вошли победитель Париж-2024 дзюдоист Зелим Коцоев (310 очков), дзюдоист Эльджан Гаджиев (300 очков), спортивный гимнаст Никита Симонов (285 очков), дзюдоист Балабей Агаев (250 очков), художественная гимнастка Зохра Агамирова (220 очков), тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли (205 очков) и дзюдоист Яшар Наджафов (190 очков).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançılarının 2025-ci ilin ilk ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb

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