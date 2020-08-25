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Опубликован окончательный календарь Формулы - 1

Опубликован окончательный календарь Формулы - 1 Пресс-служба Формулы-1 опубликовала полный календарь проходящего чемпионата 2020 года.
Индивидуальные
25 августа 2020 г. 18:35
Опубликован окончательный календарь Формулы - 1

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала полный календарь проходящего чемпионата 2020 года.

Как сообщает Report, календарь сезона будет состоять из 17 гонок, 6 из которых уже прошли.

Список гонок пополнил Гран-при Турции в Стамбуле. В последний раз Королева автоспорта приезжала на трассу "Стамбул парк" в 2011 году, а впервые Турция приняла Гран-при Формулы-1 в 2005-м.

Помимо Турции в календарь серии вернется гонка в Португалии, а также Гран-при Италии в Муджелло. Стоит отметить, что за 3 следующих месяца в Италии пройдут три гонки - две гонки в Монце, и одна в Муджелло. 

Последними тремя гонками проходящего сезона станут сдвоенная гонка в Бахрейне, вторая из которых получит название Гран-при Сахира, а заключительный этап традиционно пройдет в Абу-Даби 13 декабря.

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Версия на английском языке ФотоF1 announces 2020 calendar of Grand Prix races
Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Mövsümün tam təqvimi açıqlandı

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