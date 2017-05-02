Определился знаменосец Азербайджана на Исламиаде

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Определился знаменосец Азербайджана в предстоящих в Баку IV Играх исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, на предстоящей 12 мая церемонии открытия впереди азербайджанской делегации будет идти каратист Рафаэль Агаев.

Однако Ч.Гусейнзаде не исключил вероятности замены знаменосца: "Я говорил и с самим Рафаэлем. Через день после церемонии открытия – 13 марта Рафаэль Агаев должен выступать. С учетом этого, возможна замена знаменосца. Однако, на 90% это Рафаэль. Если это помешает команде, вполне возможно, мы заменим его".

В заявлении Report Р.Агаев сказал, что узнал о том, что будет знаменосцем от президента Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшара Баширова.

32-летний спортсмен подчеркнул о готовности выполнить эту миссию: "Я полностью готов к Исламиаде. В том, что на следующий день после церемонии открытия я должен соревноваться, нет никаких проблем. Не каждому суждено быть знаменосцем. Если на меня возлагают эту почетную миссию, я готов ее выполнить подобающим образом".

Отметим, что Рафаэль Агаев является 5-кратным чемпионом мира и 10-кратным чемпионом Европы. Он также одержал победу на I Европейских играх "Баку 2015".