О нас

Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку

Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку Определился состав сборной мира, которая примет участие в стартующем 5 ноября в Бакинском дворце спорта Кубке мира по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
13 октября 2022 г. 19:29
Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку

Определился состав сборной мира, которая примет участие в стартующем 5 ноября в Бакинском дворце спорта Кубке мира по греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в состав сборной мира вошли Нугзари Цурцумия (55 кг, Грузия), Айдос Султангали (60 кг, Казахстан), Лери Абуладзе (63 кг, Грузия), Джонни Хецуриани (67 кг, Грузия), Андрей Кулик (72 кг, Украина), Золтан Левай (77 кг, Венгрия), Жалгасбай Бердимуратов (82 кг, Узбекистан), Турпал Бисултанов (87 кг, Дания), Кирил Миленов Милов (97 кг, Болгария) и Мантас Княстаутас (130 кг, Литва).

Девять борцов - призеры чемпионата мира 2019 года: Цурцумия чемпион мира, Абуладзе, Левай, Бердимуратов, Бисултанов и Милов - серебряные призеры, Султангали, Кулик, Княстаутас - бронзовые призеры.

Сборная мира в группе В померится силами с национальными командами Азербайджана и Сербии.

Кубок мира завершится 6 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb

Самое читаемое

В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
Президент: Все мировое сообщество уже четко осознает, что Карабах – это Азербайджан
6 октября 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi