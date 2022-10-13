Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку

Определился состав сборной мира, которая примет участие в стартующем 5 ноября в Бакинском дворце спорта Кубке мира по греко-римской борьбе.

Определился состав сборной мира, которая примет участие в стартующем 5 ноября в Бакинском дворце спорта Кубке мира по греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, в состав сборной мира вошли Нугзари Цурцумия (55 кг, Грузия), Айдос Султангали (60 кг, Казахстан), Лери Абуладзе (63 кг, Грузия), Джонни Хецуриани (67 кг, Грузия), Андрей Кулик (72 кг, Украина), Золтан Левай (77 кг, Венгрия), Жалгасбай Бердимуратов (82 кг, Узбекистан), Турпал Бисултанов (87 кг, Дания), Кирил Миленов Милов (97 кг, Болгария) и Мантас Княстаутас (130 кг, Литва).

Девять борцов - призеры чемпионата мира 2019 года: Цурцумия чемпион мира, Абуладзе, Левай, Бердимуратов, Бисултанов и Милов - серебряные призеры, Султангали, Кулик, Княстаутас - бронзовые призеры.

Сборная мира в группе В померится силами с национальными командами Азербайджана и Сербии.

Кубок мира завершится 6 ноября.