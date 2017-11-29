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    Определился состав сборной Азербайджана по тхэквондо для финального раунда Гран-при

    В Африку отправятся 4 спортсмена

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Назван состав сборной Азербайджана для участия на предстоящем 2 декабря в городе Абиджан Кот-д'Ивуара финальном раунде Гран-при по тхэквондо.

    Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, на двухдневный турнир отправились 4 члена национальной команды – Айхан Тагизаде, Магомед Мамедов (каждый 68 кг), чемпион мира Милад Беиги Харчегани (80 кг) и олимпийский чемпион Радик Исаев (+80 кг).

    Согласно правилам, в актив победителя будет добавлено 80, в актив обладателя второго места – 48, а третьего места - 28.8 рейтинговых очков.

    На данный момент Исаев и Харчегани находятся на первой ступени рейтинговой таблицы по своим весовым категориям с 437.70 и 472.36 очками соответственно.

    Находящийся на 7-й ступени Тагизаде имеет 207.69, а Мамедов (15-е место) - 161.94 очков.

    Стартовавшее в России Гран-при, после Марокко и Великобритании, завершится в Кот-д'Ивуаре.

    Отметим, что члены сборной Азербайджана отправились на соревнования под руководством главных тренеров Резы Мехмандоуста, Эльнура Аманова и старшего тренера Рашада Ахмедова. 

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