Определился состав азербайджанской команды на Бакинской шахматной олимпиаде

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Определился состав азербайджанской команды, которая примет участие на Бакинской шахматной олимпиаде.

Как сообщает Report, на олимпиаде будет участвовать 6 команд, 3 из которых мужские и 3 - женские.

В составе каждой команды по 5 участников.

Мужские команды

I команда: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Аркадий Найдич

II команда: Васиф Дурарбейли, Намик Гулиев, Гадир Гусейнов, Ниджат Абасов, Ульви Баджарани

III команда: Наиль Баширли, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли, Парвиз Гасымов, Абдулла Гадимбейли

Женские команды

I команда: Зейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде, Айдан Годджатова, Гюльнар Мамедова, Нармин Кязимова

II команда: Тюркян Мамедъярова, Наргиз Умудова, Хаяла Абдулла, Ульвия Фаталиева, Нармин Халафова

III команда: Нармин Мамедова, Ханым Баладжаева, Гевхар Бейдуллаева, Айян Аллахвердиева, Айнур Катанова

Отметим, что торжественная церемония открытия 42-ой Всемирной шахматной олимпиады состоится 1 сентября на Национальной гимнастической арене. Игры олимпиады пройдут в Baku Crystal Hall.