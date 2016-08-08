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    Определился состав азербайджанской команды на Бакинской шахматной олимпиаде

    Бороться будут три мужские и три женские команды

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Определился состав азербайджанской команды, которая примет участие на Бакинской шахматной олимпиаде.

    Как сообщает Report, на олимпиаде будет участвовать 6 команд, 3 из которых мужские и 3 - женские.

    В составе каждой команды по 5 участников.

    Мужские команды

    I команда: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Аркадий Найдич

    II команда: Васиф Дурарбейли, Намик Гулиев, Гадир Гусейнов, Ниджат Абасов, Ульви Баджарани

    III команда: Наиль Баширли, Магомед Мурадлы, Вугар Асадли, Парвиз Гасымов, Абдулла Гадимбейли

    Женские команды

    I командаЗейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде, Айдан Годджатова, Гюльнар Мамедова, Нармин Кязимова

    II команда: Тюркян Мамедъярова, Наргиз Умудова, Хаяла Абдулла, Ульвия Фаталиева, Нармин Халафова

    III команда: Нармин Мамедова, Ханым Баладжаева, Гевхар Бейдуллаева, Айян Аллахвердиева, Айнур Катанова

    Отметим, что торжественная церемония открытия 42-ой Всемирной шахматной олимпиады состоится 1 сентября на Национальной гимнастической арене. Игры олимпиады пройдут в Baku Crystal Hall. 

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