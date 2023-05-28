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Определился соперник азербайджанского тхэквондиста на чемпионате мира в Баку

Определился соперник азербайджанского тхэквондиста на чемпионате мира в Баку Состоялась первая жеребьевка чемпионата мира по тхэквондо, который пройдет в Баку.
Индивидуальные
28 мая 2023 г. 20:52
Определился соперник азербайджанского тхэквондиста на чемпионате мира в Баку

Состоялась первая жеребьевка чемпионата мира по тхэквондо, который пройдет в Баку.

Как передает Report, по итогам мероприятия определился соперник члена сборной Азербайджана Джавада Агаева.

Он встретится с победителем пары Соломон Тефера (Эфиопия) – Эльдар Курманалиев (Кыргызстан) в весовой категории до 68 кг.

В первый день турнира мужчины будут бороться в 68 кг, а женщины в 57 кг. В мужской весовой категории 68 кг будут соревноваться 87 спортсменов, а в женской 57 кг – 59 спортсменов.

Отметим, что на 26-м чемпионате мира, который пройдет с 29 мая по 4 июня, за медали в 16 весовых категориях будут бороться 949 тхэквондистов.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanlı taekvondoçunun rəqibi bəlli olub

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