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Определился победитель второго свободного заезда на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Определился победитель второго свободного заезда на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО На Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" завершился второй свободный заезд.
Индивидуальные
4 июня 2021 г. 17:20
Определился победитель второго свободного заезда на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

На Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" завершился второй свободный заезд.

Как сообщает Report, пилот Red Bull Серхио Перес финишировал первым.
Его напарник по команде Макс Ферстаппен стал вторым, а Карлос Сайнс из "Феррари" приехал третьим.

Выступающий в команде "Mercedes" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 11-е место.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы-1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

Таким образом, завершился первый день Гран-при Азербайджана.

16.14

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал второй свободный заезд.

Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 17:00.

В первом свободном заезде, состоявшемся в первой половине дня, пилот Red Bull Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех своих соперников.

5 июня в "Формуле-1" состоится третий тестовый заезд и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan GP: Winner of second Free Practice announced 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qran-prisi: İkinci sərbəst yürüşün qalibi bilindi

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