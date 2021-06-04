Определился победитель второго свободного заезда на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

На Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" завершился второй свободный заезд.

На Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" завершился второй свободный заезд.

Как сообщает Report, пилот Red Bull Серхио Перес финишировал первым.

Его напарник по команде Макс Ферстаппен стал вторым, а Карлос Сайнс из "Феррари" приехал третьим.

Выступающий в команде "Mercedes" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 11-е место.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы-1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

Таким образом, завершился первый день Гран-при Азербайджана.

16.14

На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал второй свободный заезд.

Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 17:00.

В первом свободном заезде, состоявшемся в первой половине дня, пилот Red Bull Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех своих соперников.

5 июня в "Формуле-1" состоится третий тестовый заезд и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.