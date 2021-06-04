Определился победитель второго свободного заезда на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

На Гран-при Азербайджана по "Формуле-1" завершился второй свободный заезд.
Как сообщает Report, пилот Red Bull Серхио Перес финишировал первым.
Его напарник по команде Макс Ферстаппен стал вторым, а Карлос Сайнс из "Феррари" приехал третьим.
Выступающий в команде "Mercedes" семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 11-е место.
5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы-1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.
Таким образом, завершился первый день Гран-при Азербайджана.
На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стартовал второй свободный заезд.
Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 17:00.
В первом свободном заезде, состоявшемся в первой половине дня, пилот Red Bull Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех своих соперников.
5 июня в "Формуле-1" состоится третий тестовый заезд и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.