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Определился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

Определился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева Определился победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
6 мая 2025 г. 18:19
Определился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

Определился победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в решающем матче, прошедшем в Бакинской теннисной академии, встретились команды Министерства юстиции и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Встреча завершилась победой команды Минюста со счетом 3:0.

В матче за третье место встретились коллективы Министерства внутренних дел и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались представители МВД - 4:1.


Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dövlət qurumları arasında minifutbol turnirinin qalibi müəyyənləşib

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