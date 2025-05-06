Определился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева

Определился победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Определился победитель турнира по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в решающем матче, прошедшем в Бакинской теннисной академии, встретились команды Министерства юстиции и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Встреча завершилась победой команды Минюста со счетом 3:0.

В матче за третье место встретились коллективы Министерства внутренних дел и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались представители МВД - 4:1.



Фото: Вугар Ханларов