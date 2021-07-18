Определился победитель "Тур де Франс"

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Тур де Франс".
Как передает Report, Погачар преодолел общую дистанцию в 3 414,4 км за 82 часа 56 минут 36 секунд.
Словенец также победил в горном (107 очков) и молодежном зачетах гонки.
Второе место в генеральной классификации занял Йонас Вингегор из Jumbo-Visma, уступивший победителю 5 минут 20 секунд. Тройку призеров, с отставанием в 7 минут 3 секунды, замкнул эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS.
Отметим, что последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях.