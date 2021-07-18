Определился победитель "Тур де Франс"

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Тур де Франс".

Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Тур де Франс".

Как передает Report, Погачар преодолел общую дистанцию в 3 414,4 км за 82 часа 56 минут 36 секунд.

Словенец также победил в горном (107 очков) и молодежном зачетах гонки.

Второе место в генеральной классификации занял Йонас Вингегор из Jumbo-Visma, уступивший победителю 5 минут 20 секунд. Тройку призеров, с отставанием в 7 минут 3 секунды, замкнул эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS.

Отметим, что последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях.