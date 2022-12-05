Определился победитель смешанных командных соревнований чемпионата Азербайджана по дзюдо

Определились победители смешанных командных соревнований на чемпионате Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.
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В матчах за бронзовую медаль "Канокан ТТ" победили Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 1 СЦ "Тахсил" со счетом 4:0, а СК "Нефтчи 2" оказался сильнее СК "Атилла 2" со счетом 4:1.
Команды заняли следующие места:
1. СК "Нефтчи 1"
2. СК "Атилла 1"
3. СК "Канокан ТТ"
3. СК "Нефтчи 2"
5. Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 СЦ "Тахсил"
5. СК "Атилла 2"
7. Спортивный оздоровительный центр таможенников
7. Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Сумгайыт № 1 СЦ "Тахсил".
Отметим, что за призовые места в соревнованиях боролся 61 спортсмен из 8 команд. Женщины выступали в весовых категориях 48 кг, 57 кг и 70+ кг, а мужчины – 73 кг, 90 кг и 90+ кг.