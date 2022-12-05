Определился победитель смешанных командных соревнований чемпионата Азербайджана по дзюдо

Определились победители смешанных командных соревнований на чемпионате Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Определились победители смешанных командных соревнований на чемпионате Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как передает Report , спортивный клуб "Нефтчи 1" завоевал золотые медали, одолев клуб "Атилла 1" со счетом 4:3.

В матчах за бронзовую медаль "Канокан ТТ" победили Республиканскую специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 1 СЦ "Тахсил" со счетом 4:0, а СК "Нефтчи 2" оказался сильнее СК "Атилла 2" со счетом 4:1.

Команды заняли следующие места:

1. СК "Нефтчи 1"

2. СК "Атилла 1"

3. СК "Канокан ТТ"

3. СК "Нефтчи 2"

5. Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 СЦ "Тахсил"

5. СК "Атилла 2"

7. Спортивный оздоровительный центр таможенников

7. Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Сумгайыт № 1 СЦ "Тахсил".

Отметим, что за призовые места в соревнованиях боролся 61 спортсмен из 8 команд. Женщины выступали в весовых категориях 48 кг, 57 кг и 70+ кг, а мужчины – 73 кг, 90 кг и 90+ кг.