Определился победитель первого этапа международного велопробега ”Дорогая Шуша"

Определился победитель первого этапа международного велопробега "Дорогая Шуша", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Определился победитель первого этапа международного велопробега "Дорогая Шуша", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, победителем стал член сборной Болгарии Мартин Папанов.

Быстрее всех проехав 150 км от велопарка в Сабаильском районе Баку, он добрался до финиша в Шамахы.

Второе место занял итальянский велосипедист Ансалоне Эмануэле, третье - румын Кристиан Райлиану. Медали победителям вручил глава исполнительной власти Шамахы Таир Мамедов.

Второй этап соревнований состоится 8 июня. Велосипедисты проедут 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала.

Отметим, что в международном велопробеге ”Дорогая Шуша", который продлится до 11 числа, соревнуются более 100 велосипедистов в составе 16 команд из 14 стран мира. Турнир даст возможность заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.