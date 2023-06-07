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Определился победитель первого этапа международного велопробега ”Дорогая Шуша"

Определился победитель первого этапа международного велопробега ”Дорогая Шуша" Определился победитель первого этапа международного велопробега "Дорогая Шуша", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
7 июня 2023 г. 16:01
Определился победитель первого этапа международного велопробега ”Дорогая Шуша

Определился победитель первого этапа международного велопробега "Дорогая Шуша", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, победителем стал член сборной Болгарии Мартин Папанов.

Быстрее всех проехав 150 км от велопарка в Сабаильском районе Баку, он добрался до финиша в Шамахы.

Второе место занял итальянский велосипедист Ансалоне Эмануэле, третье - румын Кристиан Райлиану. Медали победителям вручил глава исполнительной власти Шамахы Таир Мамедов.

Второй этап соревнований состоится 8 июня. Велосипедисты проедут 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала.

Отметим, что в международном велопробеге ”Дорогая Шуша", который продлится до 11 числа, соревнуются более 100 велосипедистов в составе 16 команд из 14 стран мира. Турнир даст возможность заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışının ilk mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

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