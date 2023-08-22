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Определился победитель чемпионата мира в Баку по стрельбе в неолимпийском виде

Определился победитель чемпионата мира в Баку по стрельбе в неолимпийском виде На проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе состоялись первое соревнование по неолимпийскому виду и церемония награждения.
Индивидуальные
22 августа 2023 г. 15:48
Определился победитель чемпионата мира в Баку по стрельбе в неолимпийском виде

На проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе состоялись первое соревнование по неолимпийскому виду и церемония награждения.

Как передает Report, победителем мужских соревнований по стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров стал Петр Нимбурский.

Стрелок из Чехии завоевал золотую медаль, набрав 626,5 очка. Китаец Ду Линьшу удостоился серебряной медали с результатом 625,2 очка. Представитель Швейцарии Ян Лохбихлер занял третье место с 625 очками.

В командном зачете первое место заняла Норвегия, второе – Германия, третье – Китай.

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие около 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран мира.

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