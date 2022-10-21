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Определились первые победители Мингячевирской регаты

Определились первые победители Мингячевирской регаты Определились первые победители Мингячевирской регаты, стартовавшей в Суговушане.
Индивидуальные
21 октября 2022 г. 16:58
Определились первые победители Мингячевирской регаты

Определились первые победители Мингячевирской регаты, стартовавшей в Суговушане.

Как сообщает Report, на первом этапе в Суговушане были определены медалисты в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров.

Среди девушек 2005-2009 годов рождения первое место в заплыве на дистанцию 200 метров на одиночном каноэ заняла Малика Турсун из Казахстана. Второе место досталось Михаэле Паскарь из Молдовы.

Представительница Азербайджана Гюльнара Гамзаева заняла третье место.

Среди мальчиков 2005-2006 годов рождения первое место в одиночной гребле на каноэ занял Георгий Милев из Болгарии. Вадим Баранов завоевал серебряную медаль, Василь Чилингаров - бронзовую.

В одиночной гребле на каяке в той же возрастной категории азербайджанский гребец Маариф Гараев поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Алексей Колобов (Италия) занял 2 место, Денис Менчиски (Польша) - 3 место.

Среди девочек 2005-2006 г. р. турчанка Хилал Шимшек победила всех своих соперниц в одиночной гребле на каяках. Азербайджанская гребчиха Дарина Гасанова довольствовалась серебряной медалью.

Среди мальчиков 2007-2008 годов рождения золотую медаль в одиночной гребле на каноэ на 1 человека завоевал Думитру Паскари из Молдовы, серебряную - Санан Мамедов, бронзовую - Гиорги Экаладзе из Грузии.

Нихад Рагимов завоевал золотую медаль в соревнованиях по одиночной кребле на каяках среди юношей 2009-2010 годов рождения. Максим Минчинский из Польши занял 2 место, а Васил Примков из Болгарии - 3 место.

Победители были награждены дипломами, медалями и кубками.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Mingəçevir Reqatası"nda ilk günün qalibləri bəlli olub

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