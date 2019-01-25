Определился новый президент "Рено"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определился новый президент французского "Рено", участвовавшего на чемпионате мира по "Формуле-1".

Как сообщает Report, новым президентом автоконцерна "Рено" стал бывший глава "Мишлен" Жан-Доминик Сенар.

На пост исполнительного директора компании назначен Тьерри Долоре.

Отметим, что бывший глава совета директоров компании Карлос Гон подал в отставку в связи с тем, что находится под следствием в Японии. Его обвиняют в совершении экономических махинаций.