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    Определился новый президент "Рено"

    Renonun yeni prezidenti müəyyənləşib

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определился новый президент французского "Рено", участвовавшего на чемпионате мира по "Формуле-1". 

    Как сообщает Report, новым президентом автоконцерна "Рено" стал бывший глава "Мишлен" Жан-Доминик Сенар. 

    На пост исполнительного директора компании назначен Тьерри Долоре.

    Отметим, что бывший глава совета директоров компании Карлос Гон подал в отставку в связи с тем, что находится под следствием в Японии. Его обвиняют в совершении экономических махинаций. 

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