Определился новый президент "Рено"

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определился новый президент французского "Рено", участвовавшего на чемпионате мира по "Формуле-1".
Как сообщает Report, новым президентом автоконцерна "Рено" стал бывший глава "Мишлен" Жан-Доминик Сенар.
На пост исполнительного директора компании назначен Тьерри Долоре.
Отметим, что бывший глава совета директоров компании Карлос Гон подал в отставку в связи с тем, что находится под следствием в Японии. Его обвиняют в совершении экономических махинаций.
Təbriz QuliyevАвтор новости