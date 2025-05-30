Избран новый президент Федерации мотоспорта

Избран новый президент Федерации мотоспорта

В Министерстве молодежи и спорта состоялось общее собрание Федерации мотоспорта.

Как сообщает Report, в рамках собрания состоялись выборы нового президента федерации. - им был избран Фуад Багиров.

Сабир Бабаев избран первым вице-президентом, Эмиль Гулиев - вице-президентом, а Азер Алиев и Руфат Дадашов - членами Исполнительного комитета.

Действующий президент Кюр Сафаралиев отметил, что за время своего руководства сделал все возможное для развития этого вида спорта и пожелал успехов новому руководству.