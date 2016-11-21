Определился новый обладатель олимпийской медали, отнятой у азербайджанского борца

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы страны и спортсмены, которым будет представлена медаль борцов с положительными результатами повторных анализов допинг-пробы на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Всемирного союза борьбы, среди борцов, оштрафованных Международным олимпийским комитетом, есть и азербайджанский греко-римский борей Виталий Рагимов. UWW исключил из списка медалистов олимпиады "Пекин-2008" имя Виталия Рагимова, который выступал в весовой категории 60 кг. Его серебряная медаль была вручена казахстанскому спортсмену Нурбахыту Тенгизбаеву, которого В.Рагимов победил в полуфинале. В этом случае, бронзовая медаль и третье место Тенгизбаева перешли китайцу Цзяну Шену. В финале азербайджанский борец проиграл россиянину Исламбеку Альбиеву.