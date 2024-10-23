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Определился новый главный тренер сборной Азербайджана по боксу

Определился новый главный тренер сборной Азербайджана по боксу Определился новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.
Индивидуальные
23 октября 2024 г. 15:23
Определился новый главный тренер сборной Азербайджана по боксу

Определился новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, возглавлять тренерский штаб команды будет Равшан Ходжаев (Узбекистан), который с прошлого года является техническим директором сборной.

44-летний Ходжаев - мастер спорта по боксу Узбекистана, тренерскую деятельность начал в 1998 году. За свою карьеру он воспитал олимпийских чемпионов, чемпионов Узбекистана, Азии и мира.

Отметим, что Ходжаев сменил на этом посту кубинца Педро Роке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan boks millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

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