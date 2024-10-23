Определился новый главный тренер сборной Азербайджана по боксу

Определился новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.

Определился новый главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, возглавлять тренерский штаб команды будет Равшан Ходжаев (Узбекистан), который с прошлого года является техническим директором сборной.

44-летний Ходжаев - мастер спорта по боксу Узбекистана, тренерскую деятельность начал в 1998 году. За свою карьеру он воспитал олимпийских чемпионов, чемпионов Узбекистана, Азии и мира.

Отметим, что Ходжаев сменил на этом посту кубинца Педро Роке.