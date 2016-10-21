Определился город проведения II Европейских игр

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Определилось место проведения II Европейских игр, которые состоятся в 2019 году.

Как сообщает Report, решение об этом принято на 45-й Генеральной Ассамблее Европейских олимпийских комитетов в столице Беларуси Минске.

На заседании, в котором участвовали представители Национальных олимпийских комитетов 50 стран, было принято решение о проведении очередных Европейских игр в городе Минск.

Отметим, что первые Европейские игры прошли в Баку 12-28 июня 2015 года.