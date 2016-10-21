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    Определился город проведения II Европейских игр

    Решение об этом принято на Генеральной Ассамблее Европейских олимпийских комитетов

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Определилось место проведения II Европейских игр, которые состоятся в 2019 году. 

    Как сообщает Report, решение об этом принято на 45-й Генеральной Ассамблее Европейских олимпийских комитетов в столице Беларуси Минске. 

    На заседании, в котором участвовали представители Национальных олимпийских комитетов 50 стран, было принято решение о проведении очередных Европейских игр в городе Минск. 

    Отметим, что первые Европейские игры прошли в Баку 12-28 июня 2015 года. 

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