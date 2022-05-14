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Определился еще один чемпион Азербайджана по тяжелой атлетике

Определился еще один чемпион Азербайджана по тяжелой атлетике Во второй день чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике в Баку среди тяжелоатлетов в возрасте до 17 лет были определены медалисты в весовой категории до 55 кг.
Индивидуальные
14 мая 2022 г. 14:33
Определился еще один чемпион Азербайджана по тяжелой атлетике

Во второй день чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике в Баку среди тяжелоатлетов в возрасте до 17 лет были определены медалисты в весовой категории до 55 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, золотую медаль с общим результатом 178 кг (78 кг + 100 кг) завоевал спортсмен из Газаха Амин Османов.

Рамиль Кязимов (82 кг + 92 кг) стал серебряным, а Дениз Джаббарлы (78 кг + 96 кг) - бронзовым призером.

Отметим, что на чемпионате Азербайджана принимают участие около 150 спортсменов, представляющих спортивные общества, клубы, центры, детско-юношеские спортивные центры всех городов и районов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ağırlıqqaldırma üzrə daha bir çempionu müəyyənləşib

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